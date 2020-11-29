Son dakika haber | Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
29.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:51
Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayören köyünde, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda, köy 14 gün karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül