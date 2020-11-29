Son dakika haber | Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

29.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:51
Son dakika haber | Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayören köyünde, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, köy 14 gün karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika gündem: Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Son dakika haberi: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Gönül Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Adıyaman'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 10:51:23. #1.14#
title