ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI
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ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

ADIYAMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Erdal Köse, bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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