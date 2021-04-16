ADIYAMAN'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI, 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Erdal Köse, bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Köse, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kavgaya karıştığını belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı