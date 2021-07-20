Son dakika haber! Adıyaman'da akrebin soktuğu 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrebin soktuğu çocuk tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Bölükyayla beldesinde yaşayan Emir Enes Çelenk'i (11) bahçede çalıştığı sırada akrep soktu.
Durumun bildirilmesi üzerine çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya