Son dakika haber | Adıyaman'da 92 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 92 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 92 evde karantina uygulamasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül