Son dakika haber... Adıyaman'da 53 ev karantinaya alındı
Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.
19.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:29
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 53 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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Kaynak: AA