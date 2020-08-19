Son dakika haber... Adıyaman'da 53 ev karantinaya alındı Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 53 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: AA