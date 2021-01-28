Son dakika haber | Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:22
Son dakika haberleri: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 42 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 42 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereği, son iki günde farklı mahallelerdeki 42 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül