Son dakika haber | Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haber | Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

28.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:22
Son dakika haber | Adıyaman'da 42 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 42 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 42 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereği, son iki günde farklı mahallelerdeki 42 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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