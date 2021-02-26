Son dakika haber! Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

26.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:26
Son dakika haber! Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina uygulamasına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:26:31. #1.16#
title