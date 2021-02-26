Son dakika haber! Adıyaman'da 37 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
26.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:26
Son dakika haberine göre Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina uygulamasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül