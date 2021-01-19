Son dakika haber: Adıyaman'da 19 günde 9 kayıp çocuk bulundu
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Son dakika haber: Adıyaman'da 19 günde 9 kayıp çocuk bulundu

19.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:59
Son dakika haber: Adıyaman'da 19 günde 9 kayıp çocuk bulundu

Son dakika haber: Adıyaman'da ocak ayı içerisinde kaybolan 9 çocuk yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Adıyaman'da ocak ayı içerisinde kaybolan 9 çocuk yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde evlerinden izinsiz olarak ayrılan ve haklarında kayıp kararı bulunan çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu çocukları bularak ailelerine teslim etti.

Öte yandan il merkezi ve ilçelerde geçmiş yıllarda olmak üzere aranması olan çocuğun olmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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