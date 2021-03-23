Son dakika haber: Adıyaman'da 145 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 145 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 2 günde farklı mahallelerdeki 145 evde karantina uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz