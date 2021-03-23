Son dakika haber: Adıyaman'da 145 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haber: Adıyaman'da 145 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

23.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:59
Son dakika haber: Adıyaman'da 145 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 145 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 145 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 2 günde farklı mahallelerdeki 145 evde karantina uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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