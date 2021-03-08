Son dakika haber: Adıyaman'da 105 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haber: Adıyaman'da 105 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

08.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:06
Son dakika haber: Adıyaman'da 105 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberi... Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 105 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Öte yandan, Gölbaşı ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ilçeye bağlı Haydarlı Köyü Cerrah Obası için 10 günlük karantina kararlaştırıldı.

Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen hafta açıklanan, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli (kırmızı) tek kent olarak Adıyaman bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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