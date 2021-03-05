Son dakika haber | Adıyaman'da 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
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Son dakika haber | Adıyaman'da 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

05.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:16
Son dakika haber | Adıyaman'da 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da otomobil kaputuna gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da otomobil kaputuna gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aracın kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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