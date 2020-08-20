Son dakika haber! ADIYAMAN Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
Son dakika haberleri... Bataklığa saplanan eşek kurtarıldıAdıyaman'da, bataklığa saplanan eşşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
20.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:12
Bataklığa saplanan eşek kurtarıldı
Adıyaman'da, bataklığa saplanan eşşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün gece geç Adıyaman-Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Arazide bataklığa saplanan eşeği görenler itfaiyeden yardımi stedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri 2 saat süren çalışmanın ardından eşeği bataklıktan kurtararak doğaya saldı.
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Kaynak: DHA