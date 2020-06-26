Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü
26.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:45

Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül (29), PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu. Gül'ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 932 Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün evli ve 2 aylık bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Haber
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Koca Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Alper Ulusoy Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 16:00:40. #1.14#
title