Son dakika haber! Adıyaman'a şehit ateşi düştü Son dakika 3. sayfa haberine göre Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül, şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Adıyamanlı Piyade Teğmen Yunus Gül (29), PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırıda şehit oldu. Gül'ün Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 932 Sokak'ta ikamet eden ailesine acı haber, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün evli ve 2 aylık bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA