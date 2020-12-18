Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü

18.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:05
Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının alınan tedbirlerin etkisiyle yüzde 20 oranında düştüğü açıklandı.

ADANA'da artış gösteren koronavirüs vaka sayılarının alınan tedbirlerin etkisiyle yüzde 20 oranında düştüğü açıklandı. Sokağa çıkanların da genel olarak koronavirüs kurallarına uyduğu görüldü. 

Türkiye'de koronavirüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artış gösteren vaka sayılarının Adana'da yüzde 20 oranında düştüğünü belirtti. Bakan Koca, açıklamasında, "Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı" ifadelerine yer verdi. 

Denetimlerin de sıklaştığı Adana'da,  son zamanlarda Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarı'nda sokağa çıkanların sayısı azalırken maske ve mesafe kuralına da uyulduğu görüldü.Zerrin Kağıt, çift maske taktığını  hatırlatarak komşu ziyaretlerinin daha da azaltılmasının düşüşe katkı sağlayacağını iddia etti.Victoria İslanova, son zamanlarda iş dönüşlerinde artık daha az kalabalık gördüğünü ve insanların bilinçlendikçe hastalığı yeneceğini söyledi.

Serbay Bozlak ise artan ölümlerin yarattığı tedirginlik nedeniyle önlemlerin ciddiye alındığını ifade etti.


Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü
Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü
Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü
Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü
Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Varank
Magazin Alişan Şevket Çoruh Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Adanalılar kurallara uydu, vaka sayıları düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:05:37. #1.14#
title