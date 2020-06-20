Son dakika haber: Adanalılar 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi
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Son dakika haber: Adanalılar 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi

Son dakika haberleri: Adana'nın Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen nostaljik arabalı sinema etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Son dakika haber: Adanalılar 'Arabada Sinema' etkinliğine yoğun ilgi gösterdi
20.06.2020 00:26 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:30

Adana'nın Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen nostaljik arabalı sinema etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar, araçlarında sinema keyfini yaşayarak moral buldu.

Yüreğir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesi'nde nostaljik arabalı sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, araçlarından inmeden film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ile gazoz ikram etti.

Şehit çocuğu ve yürüme engelli çocuk makam aracında sinema keyfi yaşadı

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Silopi'de şehit düşen polis memuru Hilmi Bardakçı'nın oğlu Talha Bardakçı ile yürüme engelli olan Berfin Toka'yı makam aracını yollatarak evlerinden aldırdı. Şehit çocuğu Talha Bardakçı ve yürüme engelli Berfin Toka, Başkan Kocaispir ile birlikte makam aracında film izleyerek moral buldu.

"Adana'da bir ilk yaşanıyor"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, "Bugün Adana'da bir ilk yaşanıyor. Arabada sinema günlerini başlatıyoruz. Millet Bahçemizin otoparkında stantlar kuruldu. İnşallah hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Berfin ve Talha bugün bizim misafirimiz. Onları makam aracımızla evlerinden aldık. Onların da güzel günde mutluluğumuza keyfimize ortak olmalarını istedik. Sinemaya çok meraklıyım, gençliğimden beri severim. Aslında bu yaz pandemi olmasaydı yazlık sinema günlerini başlatacaktık Adana'da. Adana yazlık sinemaları ile meşhur bir ilimiz sıcak günlerde. Fakat bunu başaramayınca pandemi gününde arabalı sineme yaparak telafi ettik" dedi.

"Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı"

Aracıyla film izlemeyen gelen Furkan Pehlivan, "Şuan çok mutluyum gerçekten. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ihtiyacımız vardı buna. Pandemi döneminde kapalı yerlerde izlemek yerine arabalarımızda izlemek bizleri çok mutlu ettik. Sinemayı özlemiştik, gitmeyi çok seviyoruz. Küçük yaşlarımda ailemle beraber yazlık sinemalara gidiyordum, o aklıma geldi. Gerçekten bizi eskilere götürdü." ifadelerini kullandı.

Arabada film izlemeye gelen çiftlerden Ülkü Arık, "Adanalı değiliz burada oturuyoruz, eşimin işi gereği. Böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Sürekli sinemaya giderdik, özlemişiz." diye konuşurken eşi Emre Arık, "Sinemayı seviyoruz, sürekli sinema ile iç içeydik. Baya özlemişiz sinemayı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladığı için. Diğer şehirlerde görüyorduk, Adana'da olur mu diye bekliyorduk. Olduğunu duyar duymaz geldik." dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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