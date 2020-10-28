Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
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Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı

28.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 07:38
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı

Son dakika haberler... ADANA merkezli iki ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli iki ilde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 36 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı (torbacılık) iddia edilen 36 kişiyi belirledi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, şafak vakti Adana ve Hatay'da tespit edilen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı
Son dakika haberi! Adana ve Hatay'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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