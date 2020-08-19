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Son dakika haber | ADANA Titizlikle yakalanan bombacı terörist, Kuzey Irak ve Suriye'de eğitim almış

Son dakika habere göre Titizlikle yakalanan bombacı terörist, Kuzey Irak ve Suriye'de eğitim almışADANA Valisi Süleyman Elban, 15 Ağustos'ta 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist B.K.

19.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:19

Titizlikle yakalanan bombacı terörist, Kuzey Irak ve Suriye'de eğitim almış

ADANA Valisi Süleyman Elban, 15 Ağustos'ta 37 kilo TNT patlayıcıyla yakalanan PKK'lı terörist B.K.'nın 7 yıl önce Kuzey Irak ve Suriye'de eğitim aldığını, bombalı eylem için de kısa süre önce kente geldiğini tespit ettiklerini belirterek, Şu anda sorgusu sürüyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemleri konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı bir operasyon ve başarılı bir çalışma. Gözaltına alınmamış olsaydı risk oluşturacak bir eylem olurdu dedi.

15 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindeki bölgede şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adana İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine hemen uzman ekip çağırıldı. Uzman ekiplerce yapılan çalışma neticesinde çanta içerisinde 20 kilogram patlayıcı madde (TNT) ele geçirildi.

TOPLAM 37 KİLOGRAM TNT ELE GEÇİRİLDİ

Olayın hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre araç şoförünün emniyette verdiği ilk ifadesinde, teröristi otostop yaparken araca aldığını belirtmesi üzerine, teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Açıklamada, Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık 17 kilogram patlayıcı madde (TNT) daha bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kilogram TNT ele geçirildi. Bombalı eylem hazırlığındaki B.K. adlı teröristin, PKK- YPG'nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi ifadelerine yer verildi. IRAK VE SURİYE'DE EĞİTİM ALMIŞ

Adana Valisi Süleyman Elban, bugün gazetecilere konuya ilişkin açıklama yaptı. Bir süre önce Adana'ya eylem hazırlığındaki bir bombacı teröristin geleceği istihbaratı aldıklarını ve titizlikle çalışma yürütükklerini belirten Vali Elban, şunları söyledi

Yakalanan terörist 7 yıl önce Kuzey Irak ve Suriye'de eğitim almış, ülkemize kısa bir süre önce eylem için gelmiş. Cumartesi günü arkadaşlarımız yapılan operasyon sonucu yakaladı. Şu anda sorgusu sürüyor. Bağlantıları ve yapılacak eylemleri konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 37 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi. Başarılı bir operasyon ve başarılı bir çalışma. Gözaltına alınmamış olsaydı risk oluşturacak bir eylem olurdu. Allah devletimizi, milletimizi korusun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz çalışmalarımız devam ediyor.

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Son dakika haber | ADANA Titizlikle yakalanan bombacı terörist, Kuzey Irak ve Suriye'de eğitim almış

Kaynak: DHA

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