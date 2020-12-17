Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı
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Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı

17.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:55

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı Polis, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES'in önemini anlattı Adana polisi, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES uygulamasının önemini anlattı.

Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı

Polis, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES'in önemini anlattı

ADANA - Adana polisi, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için Suriyeli kadınlara da broşür dağıtıp KADES uygulamasının önemini anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ile Yunus ekipleri, kadına yönelik şiddetin bitmesi için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kentin bir çok bölgesinde KADES programını anlatan ve uygulamayı kadınların telefonlarına yüklemesini sağlayan polisler, bu kez de Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu Mirzaçelebi Mahallesinde Suriyeli kadınlara broşür dağıtıp KADES'i anlattı.

Kadına Yönelik Şiddet Bürosu, bölgede sokak sokak gezerek KADES programının nasıl kurulduğunu ve kurulduktan sonra ne gibi faydalar sağlandığını kadınlara tek tek anlattı. Kadınların, programı da telefonlarına indirip kurmalarını sağladı. Polis, program sayesinde Türkiye'de son zamanlarda bir çok kadının erkek şiddetinden kurtulduğunu örnekleri ile anlattı. Programı telefonlarına yüklediklerinde erkek şiddetinin yanı sıra başlarına bir bela geldiğinde programa tıklamaları halinde bulundukları adresin polis merkezine anında düştüğü ve en fazla 5 dakika içinde polisin bu adrese geldiğini bu nedenle mutlaka kadınlar tarafından bu programın yüklenmesi gerektiğini anlattı.

Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı
Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı
Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı
Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı
Son dakika haber! Adana polisi, Suriyeli kadınlara KADES'i anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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