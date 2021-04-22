Son dakika haber | ADANA ÖZEL DÜZENEKLİ SERA İLE UYUŞTURUCU ÜRETİLEN EVE POLİS BASKINI

Son dakika haberi... Adana'da narkotik polisi, özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen eve baskın düzenledi.

Adana'da narkotik polisi, özel düzenekli sera kurup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen eve baskın düzenledi. Evde 10 kök Hint keneviri ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri, evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, çadırdan kurduğu özel düzenekli serada Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu üretildiğini belirledi. Evde yapılan aramada, 10 kök Hint keneviri, paketlenmiş halde 312,64 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, zamanlayıcı, vantilatör, ısı ölçer ve 2 led lamba ele geçirdi. Polis ekipleri, evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı