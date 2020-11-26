Son dakika haber... Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika haber... Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kovid-19'a yakalandı

26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:58
Son dakika haber... Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kovid-19'a yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Adana'nın Seyhan ilçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Akay, "Karantina sürecimi evimde geçireceğim. Bu vesileyle bir sağlıkçı olarak tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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