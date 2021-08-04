Son dakika haber! Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberi... Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Feke ilçesi Akoluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven