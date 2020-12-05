Son dakika haber: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyuldu.

Adana'da insanların yoğun kullandığı Büyük Saat, Ziyapaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk Caddesi'nde, ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin belli noktalarında önlem alarak denetimlerde bulundu.

Mersin

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda önlem aldı.

Kısıtlama nedeniyle kıyı şeridindeki oturma grupları ve yürüyüş yollarında sakinlik yaşanırken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanlarında da sükunet hakim oldu.

Polis ekipleri sahilde sık sık devriye görevi yaptı.

Hatay

Hatay'da da özellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Atatürk, Saray ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Tarihi Uzun Çarşı'da tüm dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bölgede sadece belediye işçilerinin temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanları da sessizliğe büründü.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz