Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu polis kamerasında

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 11 şüpheliden bazılarının, kandırdıkları vatandaşların para ve altınlarını alması polis kamerasına yansıdı.

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 11 şüpheliden bazılarının, kandırdıkları vatandaşların para ve altınlarını alması polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 10 gün önce Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen ve gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Ekiplerin, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan suç örgütünü operasyondan yaklaşık 6 ay önce takibe aldığı öğrenildi.

- Zanlının taksiyle Adana'dan Mersin'e yolculuğu

Basınla paylaşılan polis kamerası görüntülerine göre, zanlı Yusuf P. taksiyle Adana'dan yola çıkarak kandırdıkları vatandaşın yaşadığı Mersin'e gidiyor.

Mersin'e ulaşan şüpheli, taksiden inip cep telefonuyla yaptığı görüşmenin ardından buluşma adresinde otomobilinin içinde bekleyen vatandaşa yöneliyor.

Daha sonra zanlı, vatandaşın yanında getirdiği 30 bin lira ile 11 çeyrek altını alıyor. Bu sırada zanlı yere düşürdüğü altınları vatandaşla toplayıp bölgeden uzaklaşıyor.

Başka bir görüntüde ise aynı şüpheli, kandırdığı başka bir vatandaşla buluşuyor. Vatandaş, yanında getirdiği parayı kendisini polis gibi tanıtan zanlıya teslim ediyor. Şüpheli de aldığı paralarla taksiye binip uzaklaşıyor.

Ayakkabılarından para çıktı

Ekip, zanlı Yusuf P'nin içinde olduğu taksiyi takip edip, takviye polislerin de desteğiyle yolda durdurduğu araçta ve şüphelinin üzerinde arama yapıyor. Polisin detaylı aramasında, zanlının ayakkabılarının tabanına gizlenmiş paralar ele geçiriliyor.

Polis, takip ettiği diğer şüpheliler Cengiz A. ile Burak T'nin dolandırıcılıktan elde ettiği 3 altın bileziği bozdurmak için kuyumcuya girmesini de kayda alıyor. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ayrı ayrı içeriye girdiği ve bileziklerin parasını aldıktan sonra birlikte ayrılmaları yer alıyor.

Operasyon

Polis, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve elebaşılığını İbrahim K'nin yaptığı iddia edilen kişilere yönelik geçen yıl 26 Aralık'ta Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Baskın yapılan adreslerden birinde Türkiye'deki sabit hatların bulunduğu bir telefon rehberi ele geçirilmişti. Zanlıların, bu rehberdeki numaraları arayarak 10 vatandaşı yaklaşık 900 bin lira dolandırdığı belirlenmişti. Ekiplerin, operasyon öncesi teknik ve fiziki takiple 12 ilde 15 vatandaşın da dolandırılmasını önlediği öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. ile Yusuf P, Cengiz A. ve Burak T'nin de arasında olduğu 11 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı