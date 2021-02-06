Son dakika haber: Adana merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
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Son dakika haber: Adana merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

06.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:46
Son dakika haber: Adana merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Son dakika haberleri... ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri okul öğrencisi, 2'si öğretmen, 1'i esnaf, 5 kişi gözaltına alındı.

ADANA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si eski askeri okul öğrencisi, 2'si öğretmen, 1'i esnaf, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmada, haklarında ifade bulunan ve ankesörlü telefondan mahrem imamlarla görüştüğü öne sürülen 5 kişiyi belirledi. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından polis ekipleri, Adana, İstanbul ve Denizli'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, askeri okul eski öğrencisi Mehmet Enes E. ve Mehmet O. ile örgütün kapatılan dershanesinde görev yapan öğretmenler Ercan A. ile Selami S. ve esnaf Cahit B.'yi gözaltına aldı.

Operasyonda gözaltına alınan, Kuleli Askeri Lisesi'nden atılan Mehmet Enes E. ile Mehmet O.'nun, ankesörlü telefondan örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, öğrencilik dönemlerinde toplantılara katıldıkları öne sürüldü. Esnaf Cahit B.'nin ise mütevelli heyeti başkanı olduğu, sohbetlerde hocalık yaptığı, hücre evlerinin ihtiyaçlarını giderdiği, örgütün dergi ve gazetelerine abonelik yaptırdığı, örgüt üyeleriyle otelde konakladığı iddia edildi.'ZEKİ' ÇOCUKLARI POLİS VE ASKERİ OKULLARA HAZIRLAMIŞLARÖrgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan ve etkin pişmanlıktan faydalanan Ercan A.'nın ifadesinde, dershanelerde 'Ser Rehber' ismi verilen bir kişinin olduğu, 'zeki' olarak nitelendirdikleri çocukları tespit edip, onları askeri ve polis okullarına hazırladığını söylediği öğrenildi. Ayrıca şüpheli öğretmenin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 20 bin lira para yatırdığı, örgütün sendikasına üye olduğu ve örgütün otelinde konakladığı belirlendi.'İYİ BİR TARİH ÖĞRETMENİ OLDUĞUM İÇİN ÇALIŞTIM'Aynı dershanede tarih öğretmenliği yapan Selami S.'nin de Bank Asya'ya 20 bin lira para yatırdığı tespit edildi. Selami S.'nin, ifadesinde, örgüt ile bir bağlantısı olmadığını, iyi bir tarih öğretmeni olduğu için dershanelerde çalıştığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet O. tutuklandı, diğer şüpheliler ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber: Adana merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Son dakika haber: Adana merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eren Bozkurt

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