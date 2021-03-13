Son dakika haber: Adana merkezli 8 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haber: Adana merkezli 8 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

13.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:59
Son dakika haber: Adana merkezli 8 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana merkezli 8 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana merkezli 8 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, 9 Mart'ta düzenlediği operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden örgüt elebaşı M.A'nın da arasında bulunduğu 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "nitelikli zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu ve Düzce'de 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden M.A'nın elebaşı olduğu suç örgütünün üyelerinin, Adana ve ülke genelinde yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkartarak düşük fiyata aldıkları, daha sonra söktükleri parçaları birleştirip araçları satarak haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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