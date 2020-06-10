Son dakika haber! Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
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Son dakika haber! Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Son dakika habere göre Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (3)54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIFETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 3 ilde şafak vakti yapılan operasyonda, örgüt yöneticiliği ve örgüte üye olma, güncel finans yapılanması, yaşam ve eğitim koçluğu adı altında örgüte eleman kazandırma...

10.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:19

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı (3)

54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 3 ilde şafak vakti yapılan operasyonda, örgüt yöneticiliği ve örgüte üye olma, güncel finans yapılanması, yaşam ve eğitim koçluğu adı altında örgüte eleman kazandırma veya örgütten kopmalarının önlenmesi ve yurt dışına adam kaçırma olaylarına karıştığı öğrenilen 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro, 5 bin 350 TL nakit para ile çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Son dakika haber! Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Kaynak: DHA

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