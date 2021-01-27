Son dakika haber... Adana merkezli 13 ildeki otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 20 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Adana merkezli 13 ildeki otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 20 tutuklama

27.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:58
Son dakika haber... Adana merkezli 13 ildeki otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 20 tutuklama

Son dakika haber... Adana merkezli 13 ilde otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Adana merkezli 13 ilde otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta düzenlenen ve 41 zanlının yakalandığı otomobil hırsızlığı çetesine yönelik soruşturma kapsamında 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 33 zanlıdan suç örgütü elebaşları olduğu iler sürülen B.D, H.K. ve M.E'nin de arasında bulunduğu 20'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 23 Ocak'ta Adana merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak, Batman, Mardin, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin ve Bitlis'te, otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adresler ve bazı depolarda, hacizli ve çalıntı araçların yanı sıra çok sayıda araç parçası, ruhsat ve plaka ele geçirilmişti. Şüphelilerin, değerinin altında ücretle aldıkları hacizli araçlar ile çaldıkları taşıtlara, aynı model ve renk hasarlı araçların şasi numarasını yerleştirip sattığı öne sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Kavga Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Adana merkezli 13 ildeki otomobil hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 20 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:07:06. #1.14#
title