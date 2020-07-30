Son dakika haber | ADANA Kurbanlık hayvan pazarında yer kavgası 2 ağır yaralı
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Son dakika haber | ADANA Kurbanlık hayvan pazarında yer kavgası 2 ağır yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kurbanlık hayvan pazarında yer kavgası 2 ağır yaralıAdana'da hayvan pazarında aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen 2 grup arasında çıkan kürekli, satırlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Demir ve kardeşi Talip Demir ağır yaralandı.

30.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:06

Kurbanlık hayvan pazarında yer kavgası 2 ağır yaralı

Adana'da hayvan pazarında aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen 2 grup arasında çıkan kürekli, satırlı ve bıçaklı kavgada Mehmet Demir ve kardeşi Talip Demir ağır yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki hayvan pazarında meydana geldi. İddiaya göre, kurbanlık satışı için Diyarbakır'dan Adana'ya gelen Mehmet ve kardeşi Talip Demir, sabah saatlerinde pazarda gördükleri bir alanı çitle çevirmek istedi. Aynı yere kurbanlık satış noktası kurmak isteyen Feyzi Oruç ve 3 oğlu ile Demir kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine kürek, satır ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Demir kardeşler vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet ile Talip Demir kardeşler, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demir kardeşlerinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Feyzi Oruç ve 3 oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sırasında hayvan pazarında bulunan bir görgü tanığı, Kurulacak yer için satır ve bıçaklarla kavga ettiler. 2 kişi yaralandı dedi.

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Son dakika haber | ADANA Kurbanlık hayvan pazarında yer kavgası 2 ağır yaralı

Kaynak: DHA

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