Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden 20 B 0038 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Haber: Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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