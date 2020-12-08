Son dakika haber! Adana Devlet Tiyatrosu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar iptal edildi
08.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:58
Bir son dakika haberine göre Adana Devlet Tiyatrosu'nda (ADT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren oyunların iptal edildiği bildirildi.
Adana Devlet Tiyatrosu'nda (ADT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren oyunların iptal edildiği bildirildi.
ADT'den yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunların süresiz olarak iptal edildiği kaydedildi.
Açıklamada, yeni bir duyuru gelene kadar salonun kapalı olacağı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven