Son dakika haber! Adana Devlet Tiyatrosu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar iptal edildi
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Son dakika haber! Adana Devlet Tiyatrosu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar iptal edildi

08.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:58
Son dakika haber! Adana Devlet Tiyatrosu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar iptal edildi

Bir son dakika haberine göre Adana Devlet Tiyatrosu'nda (ADT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren oyunların iptal edildiği bildirildi.

Adana Devlet Tiyatrosu'nda (ADT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren oyunların iptal edildiği bildirildi.

ADT'den yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunların süresiz olarak iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni bir duyuru gelene kadar salonun kapalı olacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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