Son dakika haber! Adana Devlet Tiyatrosu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar iptal edildi

Bir son dakika haberine göre Adana Devlet Tiyatrosu'nda (ADT) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren oyunların iptal edildiği bildirildi.