Son dakika haber... Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti
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Son dakika haber... Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti

Son dakika haber... Adana Demirspor, Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altınordu forması giyen 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Metehan'ın, Bolu kampına katılarak çalışmalara başladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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