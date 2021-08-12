Son dakika haber | Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u transfer etti
Son dakika haberler: Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bjarnason'un en son Brescia forması giydiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa