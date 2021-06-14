Son dakika haber! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama
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Son dakika haber! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama

Son dakika haber! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 122 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ADANA'da, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 122 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 7-13 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 99 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 3 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 483 gram esrar, 273 kök Hint keneviri, 165 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 124 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 6 bin 200 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 108'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı.


Son dakika haber! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama
Son dakika haber! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama
Son dakika haber! Adana'daki 'torbacı' operasyonlarına 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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