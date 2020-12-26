Son dakika haber... Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
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Son dakika haber... Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

26.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:54
Son dakika haber... Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haber... Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün DEAŞ'a yönelik operasyonda yakaladığı C.G. (18), E.G. (33) ve O.D'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün, Yamaçlı ve Meydan gruplarında faaliyet gösterdikleri ve örgütsel toplantılara katıldıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G. (18) tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 24 Aralık'ta şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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