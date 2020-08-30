Son dakika haber: Adana'daki silahlı saldırı
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Son dakika haber: Adana'daki silahlı saldırı

Son dakika haberleri... Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Son dakika haber: Adana'daki silahlı saldırı
30.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:00

Adana'da 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, 3 gün önce meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 3 tabancayı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olay

Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos'taki silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan kişi, araçtan indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Polis ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

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