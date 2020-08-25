Son dakika haber... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika haber... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

25.08.2020 00:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:53

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

Çok sayıda araç ve personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları gece boyunca inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, sabah havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahaleye de yeniden başlanacağı bildirildi.

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Son dakika haber... Adana'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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