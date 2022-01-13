Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün 28 ilde başlattığı 'Kene Operasyonu' kapsamında, Adana'da 'tefecilik' suçu işleyen 15 kişi gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün 28 ilde başlattığı 'Kene Operasyonu' kapsamında, Adana'da 'tefecilik' suçu işleyen 15 kişi gözaltına alındı.

Adana'da, 28 ilde düzenlenen 'Kene Operasyonu' kapsamında belirlenen 16 iş yerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Son dakika haber | Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri

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