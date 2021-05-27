Son dakika haber... Adana'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası verildi
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Son dakika haber... Adana'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası verildi

Son dakika haber... Adana'daki FETÖ/PDY davasında yargılanan 8 eski polisten 5'ine hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 8 eski polisten 5'i etkin pişmanlık hükümleri kapsamında hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 8 eski polisten 5'i etkin pişmanlık hükümleri kapsamında hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.D, Ö.A, M.S.S, A.G, M.S, A.G, E.T. ve F.M.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında artış yaşanan sanıkların örgütsel sohbet toplantılarına da katıldıklarının tespit edildiğini belirtti. Savcı, FETÖ iltisakları ve örgüte "himmet" adı altında finansal destekte bulunduklarını belirlenen sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık F.M.T, önceki aşamalarda tüm bildiklerini anlattığını belirtti.

Soruşturma ve mahkeme aşamalarında samimi beyanlarda bulunduğunu dile getiren F.M.T, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkinlik pişmanlık hükümleri kapsamında F.M.T'yi 2 yıl 2 ay 7 gün, A.G, M.S. ve A.G'yi 1 yıl 10 ay 15'er gün, E.T'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar F.D, M.S.S. ve Ö.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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