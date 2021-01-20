Son dakika haber | Adana'daki FETÖ/PDY davasında 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber | Adana'daki FETÖ/PDY davasında 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

20.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:01
Son dakika haber | Adana'daki FETÖ/PDY davasında 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bir son dakika haberine göre Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan farklı meslek gruplarına mensup tutuksuz 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'da hesap açtırması, KHK ile kapatılan derneklere üye oldukları, FETÖ'ye ait kurumlarda SGK kayıtlarının tespit edildiği ve örgüt tarafından düzenlenen yurt dışı gezilerine haklarında işlem yapılan diğer örgüt üyeleriyle birlikte katıldıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık A.G. suçlamaları kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını belirten sanık A.G, "Mütalaayı kabul etmiyorum. FETÖ'ye ait derneklere üye olmadım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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