Son dakika haber... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası
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Son dakika haber... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası

28.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:22
Son dakika haber... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası

Son dakika haberlerine göre Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, 4'ünün beraatine karar verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, 4'ünün beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar T.D, L.C, Ç.D, M.E.Y, A.K. ve M.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık T.D, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen T.D, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak T.D. ve L.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan T.D'yi 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında L.C'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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