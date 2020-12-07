Son dakika haber... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 1 yıl 6 ay hapis
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Son dakika haber... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 1 yıl 6 ay hapis

07.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:58
Son dakika haber... Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 1 yıl 6 ay hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarından 4 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarından 4 sanıktan biri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.D, F.M, G.Ü. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Sanık Ö.D. savunmasında, önceki aşamalarda tüm bildiklerini anlattığını belirterek, "Dosya kapsamındaki bütün beyan ve teşhislerim geçerlidir. Etkin pişmanlığa dair bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve Ö.D'nin yargılama aşamasında verdiği beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Ö.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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