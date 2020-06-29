Son dakika haber | Adana'daki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor Son dakika haberi... ADANA'da bir nişasta fabrikasının deposunda çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

ADANA'da bir nişasta fabrikasının deposunda çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir nişasta fabrikasının deposunda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle hızla büyüyen yangın, tüm depoyu sardı. Yangının üretim tesisine sıçramaması için büyük çaba sarf edilirken, Osmaniye ve Tarsus'tan da destek itfaiye ekipleri gönderildi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangından yükselen dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.

TOMA DA YARDIMA GELDİİtfaiye ekiplerinin söndürmekte güçlük çektiği yangına müdahale etmek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı iki TOMA da sevk edildi. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de takviye olarak bölgeye gönderildi.KONTROL ALTINA ALINDIOnlarca araç, tanker, TOMA ve 60 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin, küçük çaplı alevleri söndürmek ve enkazı soğutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyük çapta maddi zarara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA