ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
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ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tonlarca mısır silajı balyasının bulunduğu depoda dün çıkan yangın, bugün öğlene doğru kontrol altına alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tonlarca mısır silajı balyasının bulunduğu depoda dün çıkan yangın, bugün öğlene doğru kontrol altına alındı.

Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı. Balyaların hızla tutuşmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli bölgeye taşırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA
ADANA'DAKİ DEPO YANGINI 22 SAATTE KONTROL ALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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