Son dakika haber! Adana'da yaşlı kadının ölümü evinden taşan sudan anlaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Adana'da yaşlı kadının ölümü evinden taşan sudan anlaşıldı

Son dakika haber! Adana'da yaşlı kadının ölümü evinden taşan sudan anlaşıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evden suyun taşması üzerine yapılan ihbar, ev sahibi kadının ölümünü ortaya çıkardı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evden suyun taşması üzerine yapılan ihbar, ev sahibi kadının ölümünü ortaya çıkardı.

Meydan Mahallesi 39038 Sokak'ta Zöhre Alpaket'in (90) yaşadığı iki katlı müstakil evin üst katından sokağa suyun taştığını fark eden alt kattaki kiracısı Suriye uyruklu Mehmed Handavi (31) durumdan şüphelenip dairenin kapısını çaldı.

Alpaket'in kapıyı açmaması üzerine Handavi komşularından yardım istedi.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin kapıyı kırarak açmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri Alpaket'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Alpaket'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mehmed Handavi, gazetecilere, Zöhre Alpaket'in dün akşam sokakta oturduğu sırada rahatsızlandığını ve karısının yardımıyla evine çıktığını belirterek, "Üst kattan sokağa suyun taştığını fark edip dairenin kapısını çaldım ama cevap alamadım. Su sayacını kontrol ettiğimde ise dairede açık çeşme olduğunu anladım ve durumdan şüphelenip komşularıma konuyu bildirdim. Onlar da polisle irtibata geçtiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! 21 yıl önce babalık davasında DNA testi yaptırmamak için kaçan çiftçi, bu kez kaçamadı
Son dakika haberleri! 21 yıl önce babalık davasında DNA testi yaptırmamak için kaçan çiftçi, bu kez kaçamadı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Adana'da yaşlı kadının ölümü evinden taşan sudan anlaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:34:51. #1.15#

title