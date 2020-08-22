Son dakika haber: Adana'da yaşamını yitiren Osmanlı paşasının torununun cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem haberi... Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın 101 yaşında hayatını kaybeden torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen'in cenazesi defnedildi.
22.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:56
Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın 101 yaşında hayatını kaybeden torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen'in cenazesi defnedildi.
Fransa'da eşi ve akrabalarının vefat etmesinin ardından yaklaşık 3 yıl önce kente gelip, Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın evine yerleşen Lyoen, dün hayatını kaybetti.
Lyoen'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığında kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA