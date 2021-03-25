Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
25.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:56
Son dakika gündem haberi... Adana'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Adana'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada hafif ticari aracı durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.
Köpeğin tepki verdiği yakıt deposundaki pet şişelerde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı