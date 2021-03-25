Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı

25.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:56

Son dakika gündem haberi... Adana'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada hafif ticari aracı durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Köpeğin tepki verdiği yakıt deposundaki pet şişelerde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Yakıt deposunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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