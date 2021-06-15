Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini tespit ettiği 6 zanlının ikametine operasyon düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki üç katlı eve yapılan baskında, ekipleri fark edip kaçmaya çalışan 2 kişi ile 4 zanlı daha operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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