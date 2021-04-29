Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Bir son dakika haberine göre Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi ve merkez Sarıçam ilçesi Yağızlar Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, bahçeye ekilmiş 188 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından zanlılar N.K, A.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt