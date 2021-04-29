Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, uyuşturucu operasyonunda 188 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi ve merkez Sarıçam ilçesi Yağızlar Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, bahçeye ekilmiş 188 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından zanlılar N.K, A.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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