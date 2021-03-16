Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

16.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:01
Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 14 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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