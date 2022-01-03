Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ilçesi Koyunlu Mahallesi'nde devriye görevindeyken hareket halindeki bir araçtan yol kenarına paket atıldığını gördü.

Aracı durdurup paketi inceleyen ekipler, pakette uyuşturucu kullanımı için hazır düzenek buldu.

Araçtaki D.K. isimli kadının üstünü arayan ekipler, 6 pakette 17 gram eroin, yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.K. işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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